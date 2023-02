Baradero: vecinos enardecidos contra un sujeto al que acusan de intentar abusar de una menor

Los hechos de violencia se desataron ayer en Chalá y Paso, donde se construyen las 207 viviendas . Cuando los vecinos tomaron conocimiento de la situación fueron a buscar a la persona indicada como el acosador (un hombre de origen paraguayo), incendiaron un container, tiraron piedras e intentaron herir a los trabajadores que estaban viviendo en el lugar.

Eva, la madre de la nena de 9 años que denunció un intento de abuso por parte de un hombre mayor de edad, manifestó a través de una nota concedida a «Tu Radio»: «Como a las 19:30 ella fue al kiosco y este hombre afuera le hizo sonrisas, un guiño y le pidió el número de celular. Mi hija entró asustada y le pidió ayuda a la dueña del kiosco que la conoce. Ella la quiso defender y el hombre decía que no había hecho nada. Cuando mi marido y el resto se enteraron lo fueron a buscar».

«Cuando llamamos al patrullero tardó porque había uno solo. Fui a hacer la denuncia a la Comisaría de la Mujer, pero me hicieron esperar porque había dos personas adelante. Yo les dije que era urgente por la situación de enojo que había en el barrio y no sabía lo que podía llegar a pasar», sostuvo luego.

«Están todos los días (los obreros). Al hombre ya lo hemos visto, es bastante desubicado. Hay comentarios sobre la misma persona. Tiene treinta y pico. Por lo que me comentaron los vecinos a la noche meten a chicas de 14 o 15 años y arman fiestas, pero no puedo confirmarlo», agregó.

«Mi primera pregunta fue si la quiso tocar. Mi hija me dijo que no, pero si no hubiera estado la chica del kiosco no sé qué hubiera pasado», dijo a su vez.