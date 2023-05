Baradero: una pareja perdió todo al incendiarse su vivienda

El miércoles cerca de las 22 hs. se produjo un incendio en una vivienda de Anastasi 688 en la vecina localidad. Al lugar, acudió una dotación del cuerpo de Bomberos Voluntarios que sofocó las llamas, pero las pérdidas fueron totales.

“Llegamos con mi novia de tomar un café de una estación de servicio y cuando llegamos vimos humo pero ya era tarde para apagarlo. Mi novia se metió adentro de la casa y no tuvimos posibilidad de hacer absolutamente nada. Fueron segundos en los que vimos que se venía todo abajo”, narró el damnificado.

“No me quedó nada, ni ropa ni nada. Ahora me estoy quedando en la casa de mi novia. Por un rato me quedé en mi casa. Quiero agradecerle a un vecino que me acercó frazadas y un café”, sostuvo seguidamente.