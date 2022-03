Baradero: hirieron de un disparo a un efectivo de la DDI

El efectivo de la DDI terminó hospitalizado por una herida de bala en su antebrazo mientras hacia un recorrido por la costanera de la vecina localidad.

Sergio Lucero, Subsecretario de Seguridad, contó a TH Noticias: “Es un efectivo que trabaja en la Sub DDI Baradero, pero vive en el conurbano. Estaba con el vehículo oficial, que no tiene identificación ni balizas, refiere que ve una moto tirada, cuando la pretende levantar se da cuenta que le impactan un proyectil en su antebrazo”.

“Un vecino del lugar lo socorre y lo sube al automóvil. Este efectivo fue trasladado al hospital y ahí determinaron que tenía un orificio de entrada y salida de un proyectil de arma de fuego. Resta establecer de dónde provino el disparo, si la víctima pudo percibir el autor y por otro lado ver si existía la moto en el lugar. De eso se ocupará la policía científica, por el lado del cuerpo de medicina legal determinará la dirección la trayectoria y distancia del proyectil”.

“Fue dado de alta, ha tocado partes blandas y no comprometió ninguna vena importante. Lo que importa acá es que él este en perfecto estado de salud y en segunda instancia se averiguará qué es lo que ha pasado. Es un hecho atípico, no refiere la descripción de una persona hasta ahora. No es fácil estar en esa situación por el shock”. (https://www.thnoticias.com.ar/ Imagen: ilustrativa)