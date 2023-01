Baradero: hallaron un bebé en una zanja

La criatura de un año y medio que fue hallado el 1 de Enero en una zanja de Pedro Alonso y Teófilo Rosell. Diego Jeanmaire, Abogado del Padre del bebé explicó en «Tu Radio» de la vecina localidad: “Desde que nació el nene iniciamos una acción de filiación porque en su momento la abuela materna le impidió asistir al nacimiento a través de una perimetral”.

Por otro lado, el letrado declaró que “están esperando para poder hacer el cambio de apellido porque es un derecho del menor”.

Sobre el episodio ocurrido este domingo, cuando en horas de la mañana una mujer encuentra sobre una zanja de Pedro Alonso y Teofilo Rosell al menor, Jeanmaire dijo que “la familia materna manifiesta un descuido que hace que el nene se vaya de la casa”.

“La mamá se iba a trabajar y el nene quedaba aparentemente al cuidado de su tía de 14 años”, agregó.

Además, Diego informó que “entre hoy y mañana se va a producir el egreso del menor del Hogar porque no se realizó una causa de abrigo”.

"Nosotros pedimos el cuidado personal porque es una causa grave que no puede ser justificada en un descuido. Hay errores que no pueden ocurrir. La abuela materna no quiere al padre de su nieto, entonces no lo deja verlo. Hay abuelos que dejan de cumplir su rol de abuelos y toman un papel más posesivo", finalizó.