Asamblea de productores: «Fuimos sólo a escuchar cual era el ánimo de la gente»

Lo aseguró el secretario de Gobierno, Silvio Corti, luego de críticas realizada por al oposición en torno de su presencia junto a otros funcionarios el domingo pasado en la asamblea de productores realzada en el km 153 de la Ruta 9.

«Fuimos a observar y escuchar cual era el ánimo de la gente, naturalmente no tenemos la posibilidad de participar, ni mucho menos de convalidar lo que allí se diga, de hecho se han dicho cosas con las que no estamos de acuerdo», sostuvo el funcionario municipal. Aseguró que la presencia allí, «fue en carácter de estar atentos ante la posibilidad que el conflicto pase a mayores» y agregó: «que ojalá no sea sí».

A su vez opinó que las retenciones «son un mal impuesto porque desincentivan la inversión y las exportaciones» y que «ojalá algún día puedan eliminarse y que la recaudación que el estado necesita se haga a través del impuesto a las ganancias». Pero «en el marco de la crisis que vive la Argentina, se está negociando la deuda externa que nos condiciona y es lógico que el gobierno nacional no pueda eliminar hoy la retenciones y haya que pensar en esquemas menos agresivos» sostuvo y sostuvo que ve con bueno ojo que “que sean diferenciadas”.

En tanto que luego de criticas recibidas por la oposición, dijo «que fue una tergiversación interesada de un sector político que quiso hacernos quedar mal, hacer quedar mal al Intendente pero de ninguna manera, intentamos estar siempre donde hay un grupo de sampedrinos que están planteando una situación complicada pero de ninguna manera se trata de convalidar por ejemplo la revelación fiscal que se planteó allí».

Críticas de la oposición

La concejal Florencia Sánchez, en principio pidió a los productores que «reflexionen» sobre las posibles medidas a tomar por parte del sector. Pero «lo más grave es que funcionarios del Ejecutivo estaban en la asamblea» y «después tuvieron que salir a pedir disculpas de caso«.

Por su parte el edil Juan Cruz González, dijo sobre la medida tomada por el Gobierno Nacional: «Esto no tiene que ver con el pequeño productor, el trabajador del campo sino con los agroexportadores o con los grandes pooles de siembra, siempre hay pocos que se la llevan toda».