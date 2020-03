Ante la falta de productividad, PREAR despidió a 30 trabajadores

Fue con un acuerdo por el pago total de la indemnización y con el compromiso que de reactivarse la producción serán tomados nuevamente, puesto que se trata de personal calificado que se formaron en la empresa.

«No hay trabajo» dijo Horacio Azzoni de UOCRA y agregó: «Estaban barriendo o haciendo obras chicas. La situación la contuvo la empresa con un plan de trabajo, pero llegó la fecha y no entraron obras». «La misma gente ve que no están los materiales y que no hay trabajo», manifestó a su vez el dirigente gremial.