Allanamiento en Baradero y en la UP de San Nicolás por hechos de estafa en la zona

A raíz de un caso de estafa en la vecina localidad, comenzó a desarrollarse una investigación que este jueves permitió avanzar con la causa donde se intenta establecer a delincuentes que en los últimos tiempos habrían llevado a cabo una serie de estafa. Además se intenta establecer si las personas implicadas y posiblemente otras poseen relación con hechos de la misma modalidad cometidos también en San Pedro y alrededores

La denuncia fue radicada en la comisaría de Baradero el pasado 12 del corriente, residente se la misma localidad quien refiere haber sido víctima del hecho de extorsión telefónica, refiriendo que una persona que se comunicó con él, que se trataba de un funcionario policial, y que para no vincularlo con un delito sexual debía transferirle dinero, siendo estafado por una suma total estimada en $200.000.

En ese marco es que se instruyeron actuaciones judiciales, con intervención de la UFI Nro. 9 a cargo del Fiscal Dr. Vicente Gómez, y del Juzgado de Garantías Nro. del Dr. Román Parodi. Se instruyó al personal policial de Grupos Operativos de la Delegación de Investigaciones, que se iniciara la investigación y producto de distintas pesquisas, que incluyeran análisis de comunicaciones telefónicas y registros de movimientos bancarios, se logra determinar origen de las llamadas telefónicas y destino del dinero de la víctima.

Se solicitó una orden de allanamiento para domicilio de calle Acevedo 1100 de Baradero, residencia de femenina mayor de edad, y para el pabellón y celda específica de la Unidad Penal Nro. 3 de San Nicolás, donde se encuentra detenida la otra persona sindicada en la autoría del hecho, masculino mayor de edad. Esto se concretó este jueves, obteniéndose en la unidad penal resultado negativo, aunque se notifica al sindicado acerca de la formación de la causa; en tanto que del domicilio de calle Acevedo 1100 de Baradero, se constata la existencia de dos escopetas, una de ellas sin la debida documentación para su tenencia, calibre 16 y una calibre 12/70, con su respectiva documentación, como así también, 36 cartuchos del calibre 12/70, seis teléfonos celulares, una tarjeta SIM, un CPU y elementos de interés para la causa, procediéndose a la notificación de la formación de la causa a la femenina investigada.

La DDI continúa con la investigación, procurando reunir mayores elementos, que conlleven a determinar la participación de las personas investigadas, en la autoría de otros hechos de similares características que tuvieran lugar en la zona.

«De acuerdo a la información que se emite respecto de la presente causa, es que se le solicita a la comunidad, que en caso de recibir algún llamado o mensajes, en los cuales le solicitan dinero con el fin de no ser procesados o investigado en alguna causa, no realicen ninguna transferencia bancaria o entrega de dinero, y se dirijan a la Base de la Sub DDI Baradero, sita en calle Anchorena Nro., 748, Oficina San Pedro en la planta alta de la terminal de ómnibus, Comisaria Local o sede de Fiscalía», expresaron desde la Sub DDI Baradero.