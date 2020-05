Aficionados a la pesca deportiva piden al municipio que sea habilitada la actividad

Un grupo de sampedrinos amantes de la pesca, solicitaron mediante una carta al Intendente Cecilio Salazar, que se vuelva a habilitar la actividad en nuestra ciudad.

Allí le expresan al Jefe Comunal que contemple «la posibilidad de habilitar la actividad de pesca deportiva y recreativa para los vecinos de nuestra ciudad, en todo el partido de San Pedro. Actividad que sería se llevaría a cabo cumpliendo medias impuestas mediante protocolo que estime implementar». Se haría avitando el «aglomeramiento de personas, distanciamiento, utilización de barbijos, guantes, alcohol en gel entre otras».

«La actividad que estamos solicitando flexibilice y autorice a practicar, de por si no implica el aglomeramiento de personas, reuniones, ni se realiza en espacios reducidos, muy por el contrario se realiza a la vera de ríos, arroyos y/o embarcados, en armonía y convivencia con el medio natural», expresan a su vez.

En tanto que proponen «pautas para la confección de un protocolo de autorización»:

«A.- PESCA DE COSTA

1. La actividad se desarrolle en el horario amplio, de 07:00 a 18:00 hs, todos los días de la semana. Que dicha amplitud de horario implica que no todos los pescadores se concentren en un horario reducido, superponiéndose en lugares de pesca.

2. En la modalidad pesca de costa, se realizaría en ríos y arroyos de nuestro partido, de forma individual, o de dos personas como máximo necesariamente con vinculo familiar, y que estos no se encuentren en los grupos de riesgo ya conocidos.

3. Deberán contar de forma obligatoria con, tapaboca y con las medidas de higiene correspondientes, (lavado de manos con agua y jabón, alcohol en gel, y se deben desinfectar todos los elementos utilizados con una solución de 10 ml (2 cucharadas soperas) de lavandina en 1 litro de agua y/o utilizar solución alcohólica al 70%. En caso de manipular material reutilizable deberá realizar el correcto lavado cada vez que se utilice.) Respetando además una distancia mínima de 5 metros con otro pescador.

B.- PESCA EMBARCADO

1. La actividad se desarrolle en el horario amplio, de 07:00 a 18:00 hs, todos los días de la semana. Que dicha amplitud de horario implica que no todos los pescadores se concentren en un horario reducido, superponiéndose en lugares de pesca.

2. Para el caso de la modalidad, embarcado, podría realizarse solo con tripulación del grupo familiar, es decir, (solo miembros de una misma familia podrían subir a la embarcación, con excepción de las personas de grupos de riesgo). Cumpliendo con todas las medidas de seguridad conocidas durante el traslado hasta el lugar donde se encuentre la embarcación sin escalas, tanto a la ida como al regreso.

3. Para el caso de no resultar, los embarcados familiares, no podrán superar el número de tres personas, que no resulten de grupos de riesgo. Cumpliendo con todas las medidas de seguridad conocidas durante el traslado hasta el lugar donde se encuentre la embarcación sin escalas, tanto a la ida como al regreso.

En ambas modalidades, previo al evento, se deberá confeccionar debida nota consignando y acreditar datos filiatorios, teléfono de contacto de todos los pescadores, medios de transporte y lugares de pesca, y presentarlas ante las autoridades locales de Prefectura Naval Argentina. Nota que, para la modalidad embarcados, será presentada en los respectivos Clubes y/o guarderías náuticas de cada embarcación».

Firman la misiva al Intendente Salazar: casas comerciales del rubro en nuestra ciudad, como Los Patos Pesca, La Tortuga Loca, Gran Parana, Armeria El Puesto. Bagon El Gauchito Gil, Fabian Pesca, entre otros.

Vecinos Pescadores deportivos y recreativos de la Ciudad de San Pedro.