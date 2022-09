Acto de cierre de la “Cocción solidaria de Cerveza artesanal”

La Municipalidad de San Pedro, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico informa que se desarrollará el próximo viernes 16 de septiembre a las 18 hs. en el Salón Dorado del Honorable Concejo Deliberante el cierre de la actividad “Cocción solidaria de cerveza artesanal” llevado a cabo por un grupo de Cerveceros Artesanales en el marco del 40 aniversario de la Guerra de Malvinas, quienes realizaron una cocción solidaria de cerveza artesanal a beneficio de la Cooperadora del Hospital Municipal, Dr. Emilio Ruffa.

La actividad contará con la presencia de Julio Aro, excombatiente de la guerra de Malvinas e impulsor, junto al capitán británico Geoffrey Cardozo, del reconocimiento a los caídos en el Cementerio de Darwin y Presidente de la Fundación No Me Olvides, ONG Argentina conformada por familiares de ex combatientes y caídos en la guerra.