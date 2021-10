Acosta contra ATE por el Convenio Colectivo de Trabajo: «no le quieren dar el beneficio a los trabajadores municipales»

Ante una nueva frustración ante la negativa del gremio de ATE de apoya la iniciativa de implementación del Convenio Colectivo de Trabajo de los trabajadores municipales de San Pedro es que el Secretario General del STM, Juan Cruz Acosta y su adjunto Raúl Chipi Benítez, mostraron su enojo por la situación.

En un nota concedida en la jornada de este viernes, ambos dirigentes se refirieron a la situación ocurrida en la reunión celebrada el pasado miércoles.

En ese sentido, Acosta explicó como fueron ocurriendo los hechos: «El municipio pidió a todos gremios que presentaran el convenio colectivo de trabajo y que luego entre todos nos podamos juntar y hacer el mejor convenio posible pero somos los únicos que lo presentamos y es por eso que estamos trabajando sobre él». En ese sentido continuó: «Venimos hace dos meses con reuniones pero ATE pone palo en la rueda porque primero eran tres puntos que observar y le dijimos que no había problema que era para consensuar. Le preguntamos cuales eran esos puntos y nunca nos dijeron».

«En la reunión de la semana pasada Gustavo Gauna se comprometió con el Intendente que iba a firmar y antes de ayer nos volvimos a juntar por este tema y observaron 20 puntos, que supuestamente avasallan los derechos de los trabajadores y eso es totalmente mentira», manifestó luego.

«Nosotros vemos que no lo leyeron y que no les importa los derechos que puedan llegar conseguir los trabajadores en este convenio», sostuvo seguidamente y agregó que uno de los beneficios por ejemplo es que «mas de 200 trabajadores temporario pasarían a planta si se aprueba el convenio».

En tanto que también se refirió a un reclamo de boficación que están llevando a cabo el personal que se desempeña en el quirófano. «Estamos de acurdo con el reclamo de las compañeras que reclaman por una bonificación y otros puntos mas que están peleando pero en el convenio colectivo de trabajo está plasmado y cuando se firme automáticamente vana a pasar ca cobrar esa bonificación».

«Es una vergüenza porque no le quieren dar el beneficio a los trabajadores municipales», sentenció.

Por su parte Benítez dijo: «Logramos consensuarlos con el ejecutivo municipal y eso es muy importante y esto chicos tienen que entender y dar buena información por eso les digo vengan a capacitarse al gremio que nosotros podemos explicarles lo que significa un Convenio Colectivo de Trabajo».

La respuesta de ATE

Desde ATE, respondieron otro comunicado, en el que señalan: «Antes los dichos mal intencionados sobre nuestra participación en la negociación del C.C.T queremos aclarar que es una construcción colectiva de todos los gremios que participan y el ejecutivo municipal, es el fruto de acuerdos, del conceso general.

Que un sindicato haya presentado un proyecto de C.C.T no significa que no debe discutirse los puntos en los que no estamos de acuerdo. La discusión por la cantidad de representante que deben participar y la forma en que se tienen que resolver los puntos que no estamos de acuerdo fue un planteo del STM y por lo cual estamos trabados y vamos a tener que dirimirlo ante el Ministerio de Trabajo. Como organización pretendemos un convenio colectivo que sea lo mas abarcativo posible y que en el se encuentren todos los derechos que fielmente nos represen a todos, por eso creemos que se necesita un análisis mas profundo para no quedarnos con un C.C.T a medio camino».