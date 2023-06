El incidente de tránsito ocurrió en la tarde de este martes en Combate de Obligado y Saavedra. En ese lugar, por razones que se tratan de establecer, colisionó una camioneta Chery Tiggo color gris, conducida por un hombre. que con una bicicleta.

En el lugar se hizo presente el SAME pero afortunadamente la mujer no sufrió heridas, solo fue trasladada para realizar controles para ver que no haya golpes internos.