Abusos en el jardín Belén: arrancó el juicio contra el cura Matiussi, el portero y la preceptora

En la mañana de este lunes comenzó el juicio contra el sacerdote Tulio Matiussi, de 48 años; el exportero Anselmo Ojeda (60) -el único que continúa detenido con prisión domiciliaria- y la preceptora María Luján Rubíes (53), quienes llegan a juicio por «abuso sexual simple agravado por la calidad de sus autores», por tener a su cargo la guarda de los menores afectados y, en el primero de los casos, por ser un ministro de culto. Están acusados de haber abusado sexualmente en 2017 a cinco niños de entre 3 y 4 años en el jardín de infantes Belén, en San Pedro, donde el sacerdote se desempeñaba como representante legal.

En el inicio minutos antes de las 9 hs, el Dr Juan Carlos Marchetti, defensor del sacerdote, manifestó que Casación no respondió el pedido de la Cámara de la recusación del Tribunal, y por ello presentaron una medida cautelar. Con la intención que no comience el juicio y que el sacerdote no sea juzgado.

El Tribunal rechazó la petición. La defensa insistió manifestando que el Tribunal no se encuentra habilitado técnicamente para decidir y presentaron una denuncia ante la Comisión de Derechos Internacionales, por arbitrariedad manifiesta.

Por su parte el fiscal Dr Carlos Hernán Granda solicitó al Tribunal que se retire a todos los medios de comunicación de la sala, para preservar la identidad de los menores.

Lo jueces en virtud de la transparencia del debate, autorizan a los medios a que estén presentes. Y que las partes indiquen las iniciales de los menores involucrados.

Luego la querella solicitó agregar dentro de las imputaciones «Corrupción de menores» y la defensa lo recusó. El Tribunal se toma 15 minutos para decidir y no hizo lugar.

Continuaron con las declaraciones de los imputados Rubíes y Ojeda mientras que el sacerdote no declaró porque su defensa embistió contra el Tribunal acusándolos de «Absoluta parcialidad», y aguarda que el amparo presentado se resuelva.