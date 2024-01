A nueve meses del asesinato «Lalo» Cantero su madre lo recordó en una emotiva carta

Paula es la madre del policía Osvaldo “Lalo” Cantero, el policía asesinado en cumplimiento del deber cuando intentó repeler un asalto en una carbonería de Zárate. A nueve meses de aquel terrible hecho su madre, Paula escribió una carta recordándolo. Continúa el reclamo de justicia y esclarecimiento.

En la carta la madre del efectivo policial, oriunda de San Pedro, cuenta que visitó Zárate a la que describe como una «Ciudad Oscura», sus sentimientos y los recuerdos de su hijo.

LA CIUDAD OSCURA

Hoy visité Zárate, allí donde te quedaste para siempre.

En realidad busqué una excusa para caminar por allí.

Recorrí las calles que siempre me nombrabas: Gallesio, Antártida, Rivadavia, Bosch.

Miré cada lugar con atención, como queriendo retener todo eso que vos veías.

Observé las personas, las miré a los ojos y hasta hablé con algunos, pensando que quizás te conocían.

Imaginé tus recorridos, tus tiempos, esos compañeros que te acompañaban y que siempre mencionabas; con los que reías tanto.

Recordé cada anécdota que me compartías; los perritos que alimentabas, la ovejita a la que le decías “Caniche”.

Los negocios donde comprabas.

Imaginé tus ojitos alegres cuando me relatabas cada cosa; esos ojitos color café que todo el tiempo me acompañan; hasta podía escuchar tu voz.

No sé por qué caminar por esa ciudad me hizo sentir cerca de vos; debería odiarla, pero no sentí eso.

Pasó por mi lado un patrullero y otra vez esa sensación de que vas ahí, quizás lo usaste alguna vez.

Lo quedé mirando largo rato, hasta que se perdió de mi vista; y hasta pude percibir ese perfume que te caracterizaba; -olor a “poli” má- me decías.

Lo mismo me pasa cuando veo un policía; a todos quiero preguntarles si trabajaron con vos, si te conocían.

Desanduve mi camino y otra vez sentí eso que me es perpetuo, el ardor en el pecho, el nudo en la garganta, el peso en mi cuerpo por la tristeza que ya es mi compañía, las ganas de apretarme contra una pared y llorar hasta cansarme.

Te extraño siempre, mi amor

EL HECHO:

Osvaldo Osmar Cantero tenía 25 años y en el mes de abril del año pasado murió en un feroz tiroteo con delincuentes, cuando un grupo armado asaltó una carbonera. Cantero, era oriundo de la localidad de Río Tala, al sur del partido de San Pedro. Recibió un tiro en el abdomen y murió poco después en un hospital de la zona, al que había sido trasladado en un patrullero. En la balacera también murió un empleado del comercio y otro policía resultó herido. Se trata del oficial del Grupo de Prevención Motorizada llamado Ezequiel Romello también resultó baleado en una pierna.

En tanto, un peón identificado como Luciano Padrón, que trabajaba en la carbonera y vivía en la localidad de Lima, también fue asesinado al recibir un disparo en la cabeza mientras forcejeaba con los ladrones.

