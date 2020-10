A 5 años del hallazgo del «Republicano»: «todo sigue en nada»

Lo afirmó a través de su página de Facebook, José Luis Aguilar del Grupo Conservacionista de Fósiles, quien sostuvo que a pesar del importante hallazgo aún no se ha hecho ninguna actividad para poder estudiar el hallazgo. «hoy a 5 años, todo sigue en nada» sostuvo.

Recordó en la red social: «Un día como hoy, hace 5 años, de forma casual, vimos con un sonar al «Republicano», hundido frente a Obligado. El viejo guerrero duerme su sueño eterno desde el 20 de noviembre de 1845, luego de haber combatido glorioso en la batalla de Obligado».

Y luego agregó: «Lo informamos a los organismos pertinentes, lo declaramos en acta pública frente a un escribano, lo presentamos con autoridades municipales, de defensa, instituciones públicas, etc. Dimos toda la información a la Armada y ellos a los organismos pertinentes. Ubicación GPS, todo….

Nada sirvió. Nos denunciaron por actuar sin permiso y paralizaron el hallazgo. Si no soy yo, vos tampoco. Esa era la premisa. San Pedro y el país, se perdieron de tener un gran bien cultural, un gran atractivo turístico. Y hasta hoy, a 5 años, todo sigue en nada».

Si no soy yo, vos tampoco.

Y luego expresó: «Que sirva este aniversario para dejar tanta estupidez (y kioscos) atrás, y de una vez por todas entendamos que si los sampedrinos (y los argentinos, en general) no avanzamos todos juntos en las cosas que nos brindan posibilidades de crecer, de conocer, de educarnos…vamos por el rumbo equivocado y no nos sirve como sociedad. Basta de «Republicanos»…

(Aclaro que no tengo ni hablo desde color político alguno. Hablo de otro nivel. Hablo de no dejarnos tapar por el agua del egoísmo, las mesquindades y las malas intenciones)».