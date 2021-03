24 de Marzo: «Seguiremos sembrando Memoria»

Producto de las inclemencia de la tarde de este miércoles, el acto previsto debió suspenderse es por ello que desde la Mesa por la Memoria decidió difundir el mensaje en forma virtual, a través de redes sociales.

Este año, como consecuencia de la pandemia de coronavirus se había decidido no realiza la marcha como se lleva a cabo todos los años.

A continuación el mensaje y el video:

Sembramos Memoria

Plantando árboles, colocando baldosas, colgando los pañuelos de las Madres y las Abuelas, abrazando a los familiares y amigos de los Compañeros Desaparecidos. En este mes de Marzo de 2021 seguimos sembrando Memoria, y la seguiremos sembrando a lo largo de todo el año.

Siguiendo los pasos de Madres y Abuelas no buscamos revanchas, ni usamos el odio, la mentira y la persecución. Solo exigimos que se juzgue y castigue a todos los responsables del genocidio, y que el Estado de Derecho sea igual para todos. Que la Justicia sea una herramienta al servicio de la Democracia, y no de los grupos del poder económico.

A partir del ejemplo de las Madres, que comenzaron a girar en ronda en 1976, han pasado 45 años donde nunca dejamos de mantener la Memoria viva y militante. Se sucedieron gobiernos que la potenciaron enjuiciando a los responsables, otros que otorgaron vergonzantes indultos, otros que intentaron borrarla, y otros que asumieron la responsabilidad histórica de juzgar y condenar, a través de juicios justos, a los responsables de la mayor tragedia del País.

Sembramos Memoria

Porque los Organismos de DDHH, representando a miles de argentinos, no hemos dejado jamás de insistir en juzgar y condenar a los responsables militares, civiles y eclesiásticos que asesinaron, torturaron y desaparecieron a miles de compatriotas de manera directa, o siendo cómplices con sus silencios serviciales, dejando impunes los crímenes cometidos. Ese camino de Memoria, Verdad y Justicia es la única posibilidad de ir construyendo armonía con igualdad de derechos y garantías constitucionales para todos.

Sembramos Memoria

Porque en todo el País se recuerda cada 24 de Marzo 1976 como el día del inicio de una herida que será imposible de cerrar hasta que el último de los responsables y sus cómplices sean juzgados por la Justicia Argentina. Esa que, aún con todos las carencias que arrastra, es de las pocas en el mundo que está juzgando y condenado, sobre todo a partir de la anulación de las leyes del Punto Final y Obediencia Debida.

Sembramos Memoria

Porque en la Provincia de Buenos Aires la Comisión Provincial de la Memoria nos ha marcado un rumbo con su inclaudicable accionar creando Foros, distribuyendo bibliografía, accionando en conjunto con la Dirección de Escuelas, y llegando a todos los ámbitos donde se busque Memoria, Verdad y Justicia.

Sembramos Memoria

Porque con la realización de los Juicios por la verdad, en conjunto con organismos de San Nicolás, Pergamino, Junín, Ramallo, Lincoln, Pehuajó, Rojas, Rivadavia, 9 de Julio, Colón y Salto conformamos la Regional por los DDHH Cholo Budassi en Memoria de nuestro querido Compañero fallecido hace 3 años para que, unidos podamos avanzar en el camino de acompañar las luchas de las Mujeres de la Región, y de estar presentes ante cada injusticia y cada violación a los Derechos y garantías de los Ciudadanos.

Sembramos Memoria

Porque en San Pedro, desde la formación de la APDH en 1984, y sobre todo con la creación del Foro por la Memoria, y luego con su continuidad a través de la Mesa por la Memoria, se ha mantenido siempre presente la imagen de los Compañeros secuestrados, torturados y desaparecidos que, a través de distintos modos (Documentos, Baldosas, murales, plazoletas, monumentos, charlas, eventos) no podrán NUNCA MÁS dejar de ser recordados

Sembramos Memoria

Porque Liliana Curra, Graciela Rovini, Patricia Hall, Enrique (Grillo) Ruggia, Juan José Capdepón, Marcelo Butti Arana, Esteban Cuenca, Rubén (Negro) Reynoso, Alberto (Beto) Comment y Diego Núñez nos seguirán marcando un camino guiándonos en la búsqueda de un País más solidario, más justo, más democrático e inclusivo. Ese sueño compartido lo seguimos buscando a través de MÁS MEMORIA, MÁS VERDAD Y MÁS JUSTICIA

¡¡ Fueron 30.000 !! hoy se cumplen 45 años del golpe cívico-militar. A 45 años de haber transformado aquella tragedia en sustancia memoriosa, a 45 años de haber perdido a nuestros amados 30 Mil entre los que estaban los mejores compañeros y compañeras, a 45 años del más hondo de nuestros dolores, sentimos la necesidad y la obligación moral de que nos acordemos y rindamos tributo también a quienes sobrevivieron, dignamente, al mayor horror sufrido por el pueblo argentino.

Liliana, Patricia, Graciela, Enrique, Juan José, Marcelo, Esteban, Rubén, Alberto, Diego eran de San Pedro y no los olvidamos, ni tampoco perdonamos a sus asesinos ni a sus cómplices.

Por ellos sembramos, y seguiremos sembrando Memoria.

¡Juicio y castigo a los culpables!