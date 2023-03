22, 23 y 24 de septiembre: confirman la 18º edición del San Pedro Country Music Festival

Un anuncio a seis meses, es más una expresión de deseo que una certeza, pero estamos orgullosos de compartir la programación confirmada para la 18º edición del «San Pedro Country Music Festival» que desde Ultra Comunicación, Country2.com, Estación San Pedro e Independencia Fútbol Club, volveremos a producir 22, 23 y 24 de septiembre de este año, celebrando 20 años desde su primera cita.

Con el apoyo fundamental de la Municipalidad de San Pedro, trabajamos para que nuevamente este fin de semana, «largo por el festival», genere un espectáculo único en su tipo, con más de 60 shows de Argentina y el exterior con entrada libre y gratuita, en el Paseo Público.

Una vez más nos acompañan la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires que celebra sus 200 años en Argentina y un grupo de empresas y organizaciones que, entendiendo lo que la convocatoria del Festival provoca en San Pedro y la zona, participan como patrocinadores.

Grupos y solistas regresan o se presentarán por primera vez y las escuelas de line-dance de todo el país se reunirán para el encuentro en la Avenida Costanera, conformando una propuesta variada alrededor de la música country, pero con matices que también ya son una marca de este espectáculo.

La programación prevista es la siguiente:

(Los horarios de cada show se publicarán en la semana previa al festival)

Viernes 22 de septiembre desde las 13 horas

Rockabilly Trío-Leyendas-Old Richard-Mariano Villano-Clan Farsante-No Way-King Bee-Alex Viera & Glenn Taylor (Uruguay/USA)-Rebeca Caldera-Johnny & June (Tributo a Cash)-La Taba Country (Mendoza)-Lajtavary Family Band- Estación 39-San Folk-Charlie Callthrop-Petunia and the Vipers (Canadá)-Hilbilly Band (Bariloche)- The Reason-Maverick Country Band (Ushuaia)-Naty Bravo-Fer Couto’s Wandering Souls-Far West.

Sábado 23 de septiembre desde las 10:30 horas

Deep South-Proyecto Country-La Blue’s Ayres Band-Three of Quarentine-La Rockabilera del Sur-Valum-Lady Who- Bronco (Totoras, Sta. Fe)-Cherry Collins «Orbisongs» (San Nicolás)-Renegades Country Band (Chile)- Gabriel Gratzer-Pasto Loco-Ochenta Noventa-Angry Zeta-Blebel Café-Henry Donati-No Bull-Tanna Ramoni ft. Paz Vidal (Chile) y Annie Jane Merkley (USA)-Tennessee Country-Melody & Co.-Mack Stevens & All Star Rockabilly (USA)-The Reyband-Billy La Rocka-Yulie Ruth y Las Ruedas del Sur.

Domingo 24 de septiembre desde las 10:30 horas.

All Togheter #3 (Encuentro de line-dance en Avenida Costanera)-Hot Picking Brothers-Carlos Arcuri & The Dusty Devils-The Greens-Queen Bee-Janice (Santa Fe)-Giselle & The Mahogannys-Gus di Bella & The Josua Tree-Ciervo Tapera-Los Búfalos Sedientos (Córdoba)-Pelvis-The Smoke Sellers (Uruguay)-D’Vintash-Fernando Goin-Argentina Gospel Singers-Johny Tedesco-Orlando Curti & The Groove Seekers-Adrian Tigen-Max & Line Dance Show-Countruck (Brasil).

A partir del 22 de Julio se informarán los detalles sobre la disposición de espacios en el predio y otras actividades paralelas organizadas para darle mayor promoción al festival, cuya identificación y programación ya comienzan a recorrer redes sociales y medios de participantes y público.

Para consultas o contactos con la organización la única vía oficial es a través de la fanpage o instagram @country2com